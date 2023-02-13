盤中速報 - 健亞(4130)急跌-2.27%報30.3元，成交683張

健亞(4130-TW)近5分K跌速2.27%，13日09:05報30.3元，成交683張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

健亞(4130-TW)近5日股價上漲8.92%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲2.86%。櫃買指數上漲0.13%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-3,114 張
  • 外資買賣超：-3,283 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+169 張
  • 融資增減：+911 張
  • 融券增減：+87 張

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