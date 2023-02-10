鉅亨速報 - Factset 最新調查：台郡(6269-TW)EPS預估上修至10.44元，預估目標價為102元

根據FactSet最新調查，共13位分析師，對台郡(6269-TW)做出2023年EPS預估：中位數由10.34元上修至10.44元，其中最高估值14.12元，最低估值6.59元，預估目標價為102元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|14.12
|15.09
|12.74
|最低值
|6.59
|8.06
|11.97
|平均值
|10.58
|11.73
|12.35
|中位數
|10.44
|12.1
|12.35
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|43,102,000
|45,890,000
|46,141,385
|最低值
|39,180,000
|41,040,000
|44,781,658
|平均值
|41,392,901.73
|43,539,686.7
|45,461,521.5
|中位數
|41,719,423.04
|43,492,981.95
|45,461,521.5
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|8.19
|8.63
|10.02
|8.55
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|35,568,666
|29,897,996
|26,033,230
|26,770,491
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6269/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。