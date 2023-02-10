鉅亨速報 - Factset 最新調查：研華(2395-TW)EPS預估上修至14.67元，預估目標價為332.5元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對研華(2395-TW)做出2023年EPS預估：中位數由14.28元上修至14.67元，其中最高估值17.79元，最低估值11.79元，預估目標價為332.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|17.79
|16.84
|最低值
|11.79
|15.54
|平均值
|14.67
|16.23
|中位數
|14.67
|16.33
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|77,976,198
|87,637,053
|最低值
|67,913,106.12
|77,307,774.81
|平均值
|73,667,456.4
|82,164,362.37
|中位數
|74,630,012.78
|82,536,312.29
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|10.67
|9.4
|10.51
|9.02
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|58,622,050
|51,119,408
|54,144,662
|48,726,518
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2395/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。