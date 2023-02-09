〈財報〉關節炎藥物面臨激烈競爭 艾伯維今年全年獲利展望不如預期

艾伯維公司 (AbbVie Inc)(ABBV-US) 周四 (9 日) 預測 2023 年獲利低於華爾街預期，這是自今年年初其暢銷的關節炎藥物修美樂 (Humira) 在美國面臨來自更便宜的生物仿製藥競爭以來，首度發表的年度展望。

該公司表示，預計全年調整後獲利在每股 10.7 美元至 11.1 美元之間，而根據 Refinitiv IBES 數據，分析師的平均預期為 11.65 美元。

艾伯維 (AbbVie) 疲軟的預測表明，修美樂的競爭對手今年可能會以比預測更快的速度蠶食這款重磅藥物的市占率。安進 (Amgen) (AMGN-US) 最近推出 Amjevita，這是美國首個針對修美樂的同類競爭產品，針對修美樂每月 6922 美元的標價提供 5% 和 55% 的折扣。

預計今年夏天至少還有 7 種其他修美樂生物仿製藥將以折扣價上市。

若是競爭對手藥物再納入醫療保險，該藥物的銷售額可能會下降多達 50%。該藥物多年來一直是 AbbVie 的成長動力。

修美樂第 4 季在歐洲等國際市場的銷售額下降 26.5% 至 5.73 億美元。該藥物已在歐洲面臨來自多個更便宜版本的競爭。

總體而言，受美國市場成長的提振，修美樂銷售額成長 4.6% 至 55.8 億美元，符合預期。

2020 年，艾伯維試圖以 630 億美元收購肉毒桿菌毒素製造商艾爾建 (Allergan) 的交易，搶占修美樂專利到期帶來的所謂「銷售懸崖」。

2022 年第 4 季化妝品等級的肉毒桿菌銷售額成長 2.6% 達 6.42 億美元，超過預期的 6.29 億美元。

該製藥商還一直希望更新的免疫藥物 Skyrizi 和 Rinvoq 能夠幫助彌補修美樂的營收損失。

Skyrizi 的銷售額為 15.8 億美元，超過預期的 15.2 億美元；而 Rinvoq 的銷售額為 7.7 億美元，低於預期的 8.1614 億美元。

不計項目，艾伯維第 4 季每股獲利 3.6 美元，超過分析師平均預期的每股 3.56 美元。