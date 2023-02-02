去年地方超徵紅包729億元 高於預估值650億元 財部：應優先還債

財政部國庫署今 (2) 日公布去 (2022) 年度中央統籌分配稅款執行結果，實際收入 3858 億元，較預算通知分配數增加 774 億元，其中，撥給地方的普通統籌分配稅款的實際收入，較預算通知分配數增加 729 億元，高於原本預估數 650 億元。國庫署提醒，獲配款項應優先用來還債。

財政部國庫署表示，去年度的中央統籌分配稅款執行結果，實際收入數 3858 億元，較預算通知分配數 3084 億元，增加 774 億元，其中來自國稅部分，所得稅增加 437 億元、營業稅則增加 370 億元。

另外，貨物稅減少 30 億元，而納入中央統籌分配稅款屬地方稅的縣市土增稅則減少 3 億元。

國庫署表示，中央統籌分配稅款屬於受分配地方政府稅課收入，應按實際收入數撥付，原則上會在年度中根據預算通知分配數按月平均撥付，如果實際收入數超過預算通知分配數，則在預算整理期間結束後，也就是隔年 1 月 15 日後辦理第 13 次撥付作業。

國庫署指出，2022 年度普通統籌分配稅款實際收入數較預算通知分配數增加 729 億元，包含利息收入 1.3 億元，按公式設算分配後，已在 2023 年 1 月 18 日完成撥付作業。

國庫署提醒，各地方政府應就其獲配款項優先用來償還債務，如果非用於償還債務也應審慎規劃妥善運用，避免不經濟支出。