去年地方超徵紅包729億元 高於預估值650億元 財部：應優先還債

國庫署今天公布中央統籌分配稅款執行情形，去年地方超徵紅包729億元。(鉅亨網資料照)
國庫署今天公布中央統籌分配稅款執行情形，去年地方超徵紅包729億元。(鉅亨網資料照)

財政部國庫署今 (2) 日公布去 (2022) 年度中央統籌分配稅款執行結果，實際收入 3858 億元，較預算通知分配數增加 774 億元，其中，撥給地方的普通統籌分配稅款的實際收入，較預算通知分配數增加 729 億元，高於原本預估數 650 億元。國庫署提醒，獲配款項應優先用來還債。

財政部國庫署表示，去年度的中央統籌分配稅款執行結果，實際收入數 3858 億元，較預算通知分配數 3084 億元，增加 774 億元，其中來自國稅部分，所得稅增加 437 億元、營業稅則增加 370 億元。

另外，貨物稅減少 30 億元，而納入中央統籌分配稅款屬地方稅的縣市土增稅則減少 3 億元。

國庫署表示，中央統籌分配稅款屬於受分配地方政府稅課收入，應按實際收入數撥付，原則上會在年度中根據預算通知分配數按月平均撥付，如果實際收入數超過預算通知分配數，則在預算整理期間結束後，也就是隔年 1 月 15 日後辦理第 13 次撥付作業。

國庫署指出，2022 年度普通統籌分配稅款實際收入數較預算通知分配數增加 729 億元，包含利息收入 1.3 億元，按公式設算分配後，已在 2023 年 1 月 18 日完成撥付作業。

國庫署提醒，各地方政府應就其獲配款項優先用來償還債務，如果非用於償還債務也應審慎規劃妥善運用，避免不經濟支出。

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