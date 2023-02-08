盤中速報 - 合一(4743)急拉2.17%報282.5元，成交3,604張

合一(4743-TW)近5分K漲速2.17%，08日09:11報282.5元，成交3,604張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

合一(4743-TW)近5日股價上漲1.49%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療股價指數上漲3.88%。櫃買指數上漲3.09%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,147 張
  • 外資買賣超：+1,128 張
  • 投信買賣超：+280 張
  • 自營商買賣超：-261 張
  • 融資增減：-250 張
  • 融券增減：-140 張

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