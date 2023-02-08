網通大廠智易、啟碁 1月營收寫同期新高

網通大廠今 (8) 日公布 1 月營收，智易 (3596-TW) 營收 37.23 億元，啟碁 (6285-TW) 營收則為 76.4 億元，儘管兩家營收皆較前月衰退雙位數，但營收仍保持一定水準，紛紛寫下同期新高。

智易 1 月營收 37.23 億元，月減 11.36、年增 9.79%。智易目前與客戶洽談訂單能見度長達 1 年，預期今年營收可望保持成長，缺料狀況可能要第二至第三季才能完全恢復。

啟碁 1 月營收 76.38 億元，月減 18.8%、年增 12.15%。啟碁去年營收 952 億元，公司看好，新產品放量，將帶動今年三大業務營運持續升溫，營收可望有雙位數成長，直奔千億元大關。