又連不上ChatGPT？每日超2500萬次的高流量讓網站難以負荷

近期 ChatGPT 用戶點進網頁，總是收到「需求過高」的通知，甚至登入不了。這一點也不奇怪，因為其流量正以驚人的速度快速增長。

據 similarweb 數據，ChatGPT 母公司 OpenAI 的流量快速增長，其中 92% 是為訪問正當火熱的聊天機器人 ChatGPT。

similarweb 指出，ChatGPT 的 chat.openai.com 子域，上周的日訪問量超過 2500 萬次，平均每天增加約 519000 次訪問。

根據 Similarweb 一月份的排名，這使得 openai.com 成為網路上排名第 44 的網站。

據 Similarweb 估計，1 月份對 ChatGPT 和相關術語的搜索量超過 8290 萬。在過去 28 天裡，openai.com 28% 的流量來自有機搜索，3.4% 來自社群媒體。

在社群推薦中，56.7% 來自 YouTube，12.4% 來自 WhatsApp，10% 來自 Facebook，6.9% 來自 Twitter。

雖然 openai.com 近 65.6% 的流量來自直接點擊，反映出強大的品牌知名度和重複訪問，另有 28% 來自自然搜索—人們想知道在哪裡可以找到他們聽說過的這個應用程式。

由於很多 YouTube 用戶創建了有關 ChatGPT 可以做什麼，以及如何讓它執行各種命令的教程，因此 YouTube 占據了流量的最大份額。

openai.com 只有 11% 的流量來自美國境內，印度則成為最大的流量來源，占訪問量的 11.4%。

訪問 OpenAI 各國流量排名 (圖表取自 similarweb)

據瑞銀集團的一份報告顯示，在 ChatGPT 推出僅兩個月後，它在 2023 年 1 月末的月活躍用戶已經突破了 1 億，成為史上用戶增長速度最快的消費級應用程式。

根據 Sensor Tower 的數據，TikTok 達到 1 億用戶用了 9 個月，Instagram 則花了 2 年半的時間。