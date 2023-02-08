盤中速報 - 矽力-KY(6415)股價拉至漲停，漲停價654.0元，成交2,522張

矽力-KY(6415-TW)08日10:31上漲59元，股價漲停報654.0元，委買1,820張，成交2,522張。
主要業務為電源管理IC 之研發設計及銷售。所屬產業為半導體業，相關半導體類指數近5日上漲0.7%。
矽力-KY(6415-TW)近5日股價下跌1%，台灣加權指數上漲0.89%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+304 張
- 外資買賣超：-12 張
- 投信買賣超：+311 張
- 自營商買賣超：+5 張
- 融資增減：+35 張
- 融券增減：+1 張
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3558
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