中國央行啟動「買買買」模式 連續三個月增持黃金

中國央行啟動「買買買」模式，連續第三個月增持黃金，購入金額共計超過人民幣 300 億元，外匯存底也連續第四個月增加。

《中國基金報》報導，中國國家外匯管理局在周二（7 日）發布的數據顯示，截至 1 月末，黃金儲量達到 6,512 萬英兩，較去年 12 月增加 48 萬英兩，央行已連續第三個月增持黃金。

去年 11 月，中國央行時隔三年再次增持黃金 103 萬英兩，12 月增持黃金 97 萬英兩，今年 1 月繼續增持 48 萬英兩。央行三個月共增持黃金 248 萬英兩，購入金額超過人民幣 318 億元。

外匯局也公布外匯存底規模。截 1 月末，外匯存底為 3.1845 兆美元，較去年末增加 568 億美元，升幅為 1.82%。

外匯局表示，今年 1 月，受全球宏觀經濟數據、主要經濟體貨幣政策預期等因素影響，美元指數下跌，全球金融資產價格上漲。在匯率折算、資產價格變化等因素綜合作用下，當月外匯存底規模增加。中國經濟回暖，內生動力不斷增強，有利於外匯存底保持基本穩定。

世界黃金協會（WGC）的統計數據顯示，去年在各國央行大舉購金、個人投資者強勢買入及黃金 ETF 流出放緩的情況下，全年黃金需求也隨之升至 11 年高峰。另外，去年全球央行購金數量大幅增加，累計達到 1,136 噸，寫下 55 年來紀錄新高。

對此，中原證券表示， 去年世界黃金總需求明顯升溫。去年世界黃金總需求為 4,637.2 噸，激增 61.40%，其中，珠寶製造、金條和金幣、科技工業、央行及官方機構的黃金需求分別為 1,135.7 噸、1,106.8 噸、308.5 噸及 2,086.2 噸，分別增長 38.12%、26.28%、29.27% 及 173.14%。

對於黃金未來的配置價值，中原證券認為，短期波動不會改變黃金中長期配置價值。受近期美國公債殖利率攀升、美國非農就業數據優於預期、美國採購經理人指數（PMI）小幅上升等因素影響，黃金價格有所回落，但隨著美國經濟衰退預期增強，金價有望高檔震盪上行。