盤中速報 - 威強電(3022)急跌-2.19%報71.4元，成交274張

威強電(3022-TW)近5分K跌速2.19%，27日09:06報71.4元，成交274張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
威強電(3022-TW)近5日股價下跌3.95%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.61%。台灣加權指數下跌1.03%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+2,266 張
- 外資買賣超：+2,411 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-145 張
- 融資增減：-1,456 張
- 融券增減：+45 張
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+17.81%
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原投組報酬率
+12.44%
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投組標的成分
40%
9919
20%
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20%
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