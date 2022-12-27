盤中速報 - 威強電(3022)急跌-2.19%報71.4元，成交274張

威強電(3022-TW)近5分K跌速2.19%，27日09:06報71.4元，成交274張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

威強電(3022-TW)近5日股價下跌3.95%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數下跌0.61%。台灣加權指數下跌1.03%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+2,266 張
  • 外資買賣超：+2,411 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-145 張
  • 融資增減：-1,456 張
  • 融券增減：+45 張

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