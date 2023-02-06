達運精密去年Q4轉盈 全年每股賺0.19元終結連三年虧損

背光模組廠達運精密 (6120-TW) 今 (6) 日公布去年自結財報，雖然受整體大環境景氣、客戶調整庫存影響，營收規模大幅衰退，但去年第四季單季毛利率轉正，且在業外貢獻下，單季也由虧轉盈，純益達 4.03 億元、每股純益約 0.61 元，也推升全年終結連三年虧損，每股賺 0.19 元。

達運精密今日也公告董事會通過經理人人事案，財務長荊國泰升任為副總經理，並預計 6 月 14 日召開股東會。

達運精密去年第四季營收達 29.26 億元，季減 0.64%、年減 45.9%，毛利率則由負轉正，達 0.63%，本業雖仍陷虧損，但營益率持續較上季虧損收斂至 - 8.67%，而在業外貢獻挹注下，單季由虧轉盈，純益達 4.03 億元，每股純益約 0.61 元。

達運精密去年營收達 144.65 億元、年減 28.7%，毛利率 - 0.19%、營益率 7.95%，稅後同樣在業外處分利益挹注貢獻下，全年終結連三年虧損頹勢，純益達 1.25 億元，每股純益 0.19 元。

達運精密近年積極調整營運體質，陸續處分不具競爭力的廠區，包含前年處分蘇州廠、去年第二季也通過處分台中永豐廠，並同時提升吳江廠、廈門廠等智慧製造能力。

展望未來，達運精密先前也揭示未來四大經營改善方向，包含優化製造能力、產品組合、拓展整合服務業務、精實生產管理等，同時在 MiniLED、FMM 布局上也持續進行，其中，達運精密除持續以精密元件、製造服務作為兩大策略定位、營運主軸外，也將擴展高精密模具 FMM、新光學元件、智慧移動、智慧醫療等領域，力拚建立營運第三隻腳。