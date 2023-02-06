盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急跌-2.23%報219.5元，成交174張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K跌速2.23%，06日09:17報219.5元，成交174張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲8.66%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲5.47%。台灣加權指數上漲4.48%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+57 張
- 外資買賣超：+438 張
- 投信買賣超：-365 張
- 自營商買賣超：-16 張
- 融資增減：+94 張
- 融券增減：+2 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
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2482
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