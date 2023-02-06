盤中速報 - 麗豐-KY(4137)急跌-2.23%報219.5元，成交174張

麗豐-KY(4137-TW)近5分K跌速2.23%，06日09:17報219.5元，成交174張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗豐-KY(4137-TW)近5日股價上漲8.66%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲5.47%。台灣加權指數上漲4.48%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+57 張
  • 外資買賣超：+438 張
  • 投信買賣超：-365 張
  • 自營商買賣超：-16 張
  • 融資增減：+94 張
  • 融券增減：+2 張

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