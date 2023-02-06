盤中速報 - 美時(1795)急拉2.32%報264.5元，成交5,691張

美時(1795-TW)近5分K漲速2.32%，06日09:10報264.5元，成交5,691張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

美時(1795-TW)近5日股價上漲2.26%，所屬產業為生技醫療業，相關生技醫療類指數上漲5.47%。台灣加權指數上漲4.48%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,522 張
  • 外資買賣超：-2,904 張
  • 投信買賣超：-208 張
  • 自營商買賣超：+590 張
  • 融資增減：+634 張
  • 融券增減：-178 張

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