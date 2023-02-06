盤中速報 - 橘子(6180)急拉2.21%報83.3元，成交647張

橘子(6180-TW)近5分K漲速2.21%，06日09:07報83.3元，成交647張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
橘子(6180-TW)近5日股價上漲10.98%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲5.51%。櫃買指數上漲6.19%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+3,088 張
- 外資買賣超：+3,097 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-9 張
- 融資增減：+1,326 張
- 融券增減：+16 張
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AI優化後報酬率
+23.16%
$12,316
原投組報酬率
+16.51%
$11,651
投組標的成分
40%
2482
20%
3558
20%
4763
10%
6104
10%