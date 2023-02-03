盤中速報 - 建榮(5340)急拉3.05%報48.95元，成交2,145張

建榮(5340-TW)近5分K漲速3.05%，03日10:13報48.95元，成交2,145張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
建榮(5340-TW)近5日股價上漲6.46%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲6.62%。櫃買指數上漲6.01%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-63 張
- 外資買賣超：-7 張
- 投信買賣超：-135 張
- 自營商買賣超：+79 張
- 融資增減：0 張
- 融券增減：0 張
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