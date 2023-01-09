盤中速報 - 建榮(5340)急拉4.48%報40.25元，成交617張

建榮(5340-TW)近5分K漲速4.48%，09日09:00報40.25元，成交617張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

建榮(5340-TW)近5日股價上漲46.11%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.51%。櫃買指數上漲2.99%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-53 張
  • 外資買賣超：+162 張
  • 投信買賣超：-245 張
  • 自營商買賣超：+30 張
  • 融資增減：0 張
  • 融券增減：0 張

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