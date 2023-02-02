鉅亨速報 - Factset 最新調查：全新(2455-TW)EPS預估下修至3.09元，預估目標價為88元

根據FactSet最新調查，共8位分析師，對全新(2455-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.18元下修至3.09元，其中最高估值3.81元，最低估值2.57元，預估目標價為88元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|3.81
|5.22
|最低值
|2.57
|3.85
|平均值
|3.06
|4.63
|中位數
|3.09
|4.72
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|3,148,000
|3,990,000
|最低值
|2,560,000
|3,183,000
|平均值
|2,773,687.93
|3,650,647.39
|中位數
|2,719,000
|3,714,794.78
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|4.62
|2.79
|2.16
|2.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|3,608,521
|2,530,909
|2,062,120
|2,137,109
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/2455/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。