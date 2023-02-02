盤中速報 - 鈺創(5351)急拉2.18%報46.75元，成交4,952張

鈺創(5351-TW)近5分K漲速2.18%，02日09:09報46.75元，成交4,952張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

鈺創(5351-TW)近5日股價上漲7.94%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲6.41%。櫃買指數上漲4.27%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+1,160 張
  • 外資買賣超：+1,021 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+139 張
  • 融資增減：+115 張
  • 融券增減：-230 張

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