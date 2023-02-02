盤中速報 - 大宇資(6111)急拉2.99%報68.6元，成交1,151張

大宇資(6111-TW)近5分K漲速2.99%，02日09:05報68.6元，成交1,151張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

大宇資(6111-TW)近5日股價上漲4.93%，所屬產業為文化創意業，相關文化創意產業指數上漲4.69%。櫃買指數上漲4.27%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+119 張
  • 外資買賣超：+219 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-100 張
  • 融資增減：+137 張
  • 融券增減：-43 張

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