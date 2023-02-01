台北國際電玩展來臨 智冠率網龍等團隊聯合參展

2023 年台北國際電玩展將於明 (2) 日開幕，智冠 (5478-TW) 集團將攜手中華網龍 (3083-TW)、一帆數位、智雲科技等集團事業體聯合參與商務區展出，帶領旗下 MyCard 數位點數、全通路廣宣資源、網路行銷廣告、雲端方案等多元服務，串聯遊戲發行所需的一站式服務，並與全球遊戲夥伴開啟商務合作。

智冠集團董事長王俊博表示，除了台灣、香港、澳門等地，智冠也持續發展新加坡、馬來西亞、菲律賓、泰國、印尼、越南等海外業務，以支付整合、創意廣宣、精準行銷及雲端技術等面向，接軌國際市場需求，透過全方位的整合服務，為全球數位內容業者前進台港澳及東南亞提供強力後盾。

智冠 MyCard 數位點數已串聯數千款遊戲與數位內容支付應用，擁有 660 萬註冊會員，以及千萬人次廣泛使用，建立涵蓋海內外線上、線下的銷售通路，並結合在地化的客製行銷活動，成為華文市場最完整便利的遊戲支付品牌。

集團旗下中華網龍投入遊戲開發領域多年，此次電玩展也將帶來自製研發經典遊戲與人氣 IP 等豐富的創作資源，包含《吞食天地》、《戀愛盒子》、《飄流幻境》、《武林群俠傳》、《黃易群俠傳》、《中華英雄》、《天子傳奇》等開啟商談合作，積極拓展海外營運與 IP 授權應用的合作機會。

另外，一帆數位為遊戲娛樂產業投放市佔最高的業者，已與超過 700 家國際遊戲大廠、電商平台、3C 品牌等企業攜手合作，緊跟市場趨勢，持續開發擴充最新廣告技術與行銷優化工具，以精準行銷協助品牌推進全球市場。