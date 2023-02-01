鉅亨速報 - Factset 最新調查：欣興(3037-TW)EPS預估下修至20.03元，預估目標價為185元

根據FactSet最新調查，共20位分析師，對欣興(3037-TW)做出2023年EPS預估：中位數由20.21元下修至20.03元，其中最高估值25.02元，最低估值14.62元，預估目標價為185元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|25.02
|31.72
|31.6
|最低值
|14.62
|17.72
|31.6
|平均值
|20.02
|23.41
|31.6
|中位數
|20.03
|23.2
|31.6
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|2025年
|最高值
|166,698,000
|187,681,000
|210,745,000
|最低值
|129,802,412
|144,292,000
|210,745,000
|平均值
|151,836,765.86
|167,564,386.17
|210,745,000
|中位數
|153,189,500
|171,238,707.5
|210,745,000
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|8.98
|3.74
|2.24
|1.15
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|104,562,747
|87,892,821
|82,535,553
|75,732,780
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/3037/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。