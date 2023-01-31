LINE攜手北市府 雙熊首度聯名亮相台灣燈會

台灣燈會睽違 23 年再次回到台北舉辦，社群軟體 LINE 今 (31) 日攜手台北市政府宣布，將從智慧城市概念出發，串聯 LINE 七大服務，並透過 350 顆 LINE Beacon 智慧推播，提供遊客作品介紹、鄰近交通等資訊，此外，兩大吉祥物 LINE FRIENDS 熊大 BROWN、台北市熊讚 BRAVO 也首度聯名亮相。

LINE 台灣執行長陳立人表示，LINE 期許能持續以平台科技力與影響力，進行城市虛實整合行銷的融合應用，支持城市觀光與促進經濟繁榮，這次與北市府合作推廣 2023 年台灣燈會在台北，2 月 1 日起將展開系列活動，大規模建置 350 顆 LINE Beacon 在四大燈區做智慧推播。

陳立人進一步指出，這次燈會也將串聯 LINE 七大服務，進行多元內容策展，提供燈會旅遊指南，附近熱門商家等資訊，同時推出聯名濾鏡、貼圖與獨家商品、踩點賺乘車券，合影雙熊來賺點等互惠活動，期許能透過城市級規模的 OMO 智慧體驗，陪伴大家一起光迎未來。

LINE 表示，將運用智慧城市策展概念，串聯生態圈服務，推出 LINE 光迎未來 · Light Up the Future 台灣燈會主題活動，首先導入平台技術資源，在四大燈區架設高達 350 顆 LINE Beacon，並以 2023 台灣燈會在台北官方帳號為核心，推播當區作品介紹與鄰近交通等即時便民資訊。

此外，LINE 旗下 LINE TODAY、LINE 熱點也將提供全台燈會資訊話題專區、台灣燈會在台北吃喝玩樂懶人包，而 LINE 旅遊也設有台灣燈會在台北專區直接下訂住宿票券與套裝行程，而 LINE TAXI、LINE 旅遊也有乘車券優惠、限時集點卡活動。

LINE 也預告，LINE FRIENDS 熊大將與熊讚首度同台，推出一系列聯名周邊，包括限定動態 LINE 貼圖、LINE VOOM 獨家上線兩款萌翻天濾鏡，而 LINE 禮物也將上架 LINE FRIENDS 與熊讚首度聯名商品。