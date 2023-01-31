〈陸港盤後〉美國傳不再核發華為出口許可 A股三大指數齊跌

中國 A 股三大指數周二（31 日）收盤全面走低，滬指跌 0.42%，原因是知情人士透露，美國商務部已通知部分企業，不會再核發華為出口許可證，意味華府更接近全面禁止美企向華為出售美國技術，凸顯美中科技戰再度升級。

滬指周二收盤跌 0.42% 報 3,255.67 點，深成指跌 0.8% 報 12,001.26 點，創業板指跌 1.26% 報 2,580.84 點；兩市成交額合計人民幣（下同）9,002 億元。

「北向資金」淨買入 101.44 億元，本月第五次淨買入額超過百億，為歷史首次。儘管 1 月僅 16 個交易日，「北向資金」仍大手筆加碼 1,412 億元，單月淨買入額創「陸股通」開通以來新高。

地產、物流、工程機械、化工、建材、有色、汽車等類股齊揚，稀土、光伏、風電、鋰電族群走高；旅遊、半導體、釀酒、金融、醫藥等類股下跌。

香港恒生指數周二收盤大跌 10.3%，恒生科技指數跌 0.82%。

華為雖被列入美國貿易黑名單，但在不威脅美國國安情況下，英特爾（Intel）(INTC-US) 、高通（Qualcomm）(QCOM-US) 等部份美企仍可獲得向華為供貨的許可證。

不過，倫敦《金融時報》報導，消息人士透露，美國商務部已通知一些企業，將不再授予對華為出貨的許可證，因為美國官員認為，此舉有助於圍堵華為幫助北京從事間諜活動。

對此，中國外交部發言人毛寧表示，正密切關注有關動向，中方堅決反對美方泛化國家安全概念，濫用國家力量無底線，無理打壓中國企業。毛寧說，這種做法違背市場經濟原則和國際經貿規則，有損國際社會對美國營商環境的信心，是赤裸裸的科技霸權。中方將繼續堅定維護中國企業的正當合法權益。