盤中速報 - 穩懋(3105)股價大漲至193.0元，漲幅達7.22%

穩懋(3105-TW)30日09:10股價上漲13元，報193.0元，漲幅7.22%，成交2,784張。

穩懋(3105-TW)所屬產業為半導體業，主要業務為電子零組件製造業。電子材料批發業。除許可業務外,得經營法令非禁止或限制之業務。

近5日股價上漲0%，櫃買指數上漲0%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+3,777 張
  • 外資買賣超：+3,493 張
  • 投信買賣超：+74 張
  • 自營商買賣超：+210 張
  • 融資增減：-455 張
  • 融券增減：-108 張

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