中國又有兩款國產新冠藥獲批上市 價格比Paxlovid便宜！

中國又有兩款國產新冠口服藥獲批上市，且先聲藥業 (02096-HK) 的先諾欣價格將大幅低於同靶點藥物輝瑞 (PFE-US) Paxlovid，目前在中國上市的新冠口服藥共計已有五款，國產占三款。

中國國家藥監局周日（29 日）表示，按藥品特別審批程序，進行應急審評審批，附條件批准海南先聲藥業公司申報的 1 類創新藥先諾特韋片 / 利托那韋片組合包裝（商品名稱：先諾欣）、上海旺實生物醫藥科技公司申報的 1 類創新藥氫溴酸氘瑞米德韋片（商品名稱：民得維）上市。這兩款藥物均為口服小分子新冠病毒感染治療藥物，用於治療輕中症成年患者。

海南先聲、旺實生物分別是上市公司先聲藥業、君實生物 (01877-HK) 旗下公司。值得注意的是，這兩款藥物從上市申請受理到最終獲批，時間不到半個月。

目前中國已獲批上市的新冠口服藥共計五款，其中國產占三款，進口占兩款。

《第一財經》報導，先諾欣獲批上市後，將立即投產。先諾欣進入流通環節後，將透過醫院、線上醫院等通路向患者提供服務。作為擁有完全自主知識產權的國產創新藥，先諾欣價格將大幅低於 Paxlovid。

先聲藥業表示，根據中國政府發布的《新型冠狀病毒感染防控方案（第十版）》規定，以及國家醫保局前不久發布的《關於實施「乙類乙管」後優化新型冠狀病毒感染患者治療費用醫療保障相關政策的通知》，先諾欣獲批後，將自動進入最新版「新冠防控指南」，並被納入臨時醫保藥品目錄，購買者僅需支付醫保報銷後個人自付部分。

輝瑞已放棄 Paxlovid 進入 2022 年版國家醫保藥品目錄，目前 Paxlovid 在中國一些地方的臨時醫保支付價為每盒人民幣 1,890 元。

國家醫保局在 1 月 18 日公布 2022 年國家醫保目錄調整結果，未將呼聲較高的 Paxlovid 納入醫保目錄，但把國產阿茲夫定片納入醫保。

先聲藥業的先諾欣研究結果顯示，在輕中症成年感染者中，先諾欣組可有效縮短病程，快速、大幅減少病毒載量。先諾欣組與安慰劑組相比，患者首次用藥至症狀完全消除，時間可縮短約 1.5 天，其中重症高風險人群亞組縮短約 2.4 天。在接受完整 5 天療程後，先諾欣組的病毒載量驟降約 96%，縮短核酸轉陰時間約 2.2 天。