鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至18.95元，預估目標價為240.59元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2023年EPS預估：中位數由19.05元下修至18.95元，其中最高估值21.26元，最低估值15.71元，預估目標價為240.59元。

市場預估EPS

預估值 2023年 2024年
最高值 21.26 26.73
最低值 15.71 19.45
平均值 18.25 22.23
中位數 18.95 20.5

市場預估營收

預估值
(單位：新台幣千元)		 2023年 2024年
最高值 15,605,000 18,279,000
最低值 13,315,000 15,415,000
平均值 14,512,417.35 16,261,122.41
中位數 14,502,000 15,675,244.82

歷史獲利表現

項目 2021年 2020年 2019年 2018年
EPS 15.49 7.88 4.49 6.13
營業收入
(單位：新台幣千元)		 13,860,114 10,178,002 7,430,654 7,413,512

詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6271/financials/ratios

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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。

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