鉅亨速報 - Factset 最新調查：同欣電(6271-TW)EPS預估下修至18.95元，預估目標價為240.59元

根據FactSet最新調查，共9位分析師，對同欣電(6271-TW)做出2023年EPS預估：中位數由19.05元下修至18.95元，其中最高估值21.26元，最低估值15.71元，預估目標價為240.59元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|21.26
|26.73
|最低值
|15.71
|19.45
|平均值
|18.25
|22.23
|中位數
|18.95
|20.5
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|15,605,000
|18,279,000
|最低值
|13,315,000
|15,415,000
|平均值
|14,512,417.35
|16,261,122.41
|中位數
|14,502,000
|15,675,244.82
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|15.49
|7.88
|4.49
|6.13
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|13,860,114
|10,178,002
|7,430,654
|7,413,512
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6271/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。