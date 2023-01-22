鉅亨速報 - Factset 最新調查：南亞(1303-TW)EPS預估下修至3.61元，預估目標價為70元

根據FactSet最新調查，共11位分析師，對南亞(1303-TW)做出2023年EPS預估：中位數由3.74元下修至3.61元，其中最高估值6.89元，最低估值2.53元，預估目標價為70元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|6.89
|7.96
|最低值
|2.53
|3.82
|平均值
|4.09
|5.42
|中位數
|3.61
|5.49
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|380,839,025.2
|404,109,000
|最低值
|325,906,000
|338,313,000
|平均值
|360,800,747.89
|374,879,589.2
|中位數
|364,462,000
|378,071,466.06
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2020年
|2019年
|2018年
|EPS
|10.25
|3.24
|2.91
|6.65
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|411,670,391
|273,353,806
|286,303,059
|333,061,560
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/1303/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。