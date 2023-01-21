鉅亨速報 - Factset 最新調查：啟碁(6285-TW)EPS預估上修至9.27元，預估目標價為107.5元

根據FactSet最新調查，共10位分析師，對啟碁(6285-TW)做出2023年EPS預估：中位數由9.11元上修至9.27元，其中最高估值10.1元，最低估值8.16元，預估目標價為107.5元。
市場預估EPS
|預估值
|2023年
|2024年
|最高值
|10.1
|10.36
|最低值
|8.16
|10.31
|平均值
|9.25
|10.34
|中位數
|9.27
|10.34
市場預估營收
|預估值
(單位：新台幣千元)
|2023年
|2024年
|最高值
|112,397,000
|113,398,446
|最低值
|102,738,446
|109,200,000
|平均值
|106,135,055.75
|111,299,223
|中位數
|104,855,000
|111,299,223
歷史獲利表現
|項目
|2021年
|2019年
|2018年
|2017年
|EPS
|3.15
|3.76
|5.21
|5.76
|營業收入
(單位：新台幣千元)
|67,229,599
|62,239,582
|56,049,676
|56,889,794
詳細資訊請看台股內頁：
https://invest.cnyes.com/twstock/TWS/6285/financials/ratios
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資料來源：Factset，數據僅供參考，不作為投資建議。