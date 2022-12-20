長榮鋼：建廠放緩 短期鋼構需求疲弱

鋼構廠長榮鋼 (2211-TW) 今 (20) 日召開法說，公司坦言，短期鋼構市場受到景氣影響，鋼構需求量呈現趨緩，尤以建廠需求疲弱，但公共工程需求相對有撐。

長榮鋼表示，短期鋼構市場受到景氣轉向及通貨膨脹、物價成本高漲影響下，部份建廠工程業主改採觀望的態度，降低成本支出延後發包，導致需求疲弱，鋼構需求量已較趨緩。

公共工程方面，長榮鋼看好，台中巨蛋體育館、新竹寶山鋼橋案、嘉義市區鐵路高架化計畫及國道 1 號林口交流道改善工程等案陸續公開招標，加上市場商辦及都更持續推動下，將填補部份因景氣變化造成的產能缺口。

長榮鋼認為，雖然短期建廠需求疲弱，但整體鋼構仍維持一定的量能短期建廠也將積極爭取公共工程、都更及商辦大樓開發案鋼構案量，前三季在手訂單約 18 萬噸，廠房占 33%、大樓 67%。

轉投資的環保事業方面，長榮鋼表示，欣榮目前執行與桃園市環保局簽訂之短期過渡性廢棄物處理契約，後續 10+5 年之契約目前已完成議價及決標；水美焚化爐新產線，預計於明年底完成全廠單元、功能測試及工程驗收，2024 年 6 月前試運轉審查完成。

另外，榮鼎試營運進入倒數階段，預計明年第一季正式商轉，預估每年可提供熱處理 21 萬 9,000 噸、厭氧消化 4.92 萬噸、固化掩埋單元將可超過 2.5 萬立方公尺，此外，將廢棄物資源化產生再生能源，預估將可提供發電量約 2 億度。