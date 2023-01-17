備戰與龍邦法律訴訟 泰山公司改派法人代表因應

泰山 (1218-TW) 與龍邦 (2514-TW) 的經營權之爭尚未落幕，雙方官司訴訟砲火四射，泰山企業今 (17) 日公告法人董事伸揚投資有限公司代表人改派，由具法律背景的陳諾樺出任，泰山並指出，陳諾樺資歷爲前台北地院刑事庭審判長、誠澈法律事務所主持律師。

泰山法人董事伸揚投資有限公司原代表人爲副董事長詹逸宏，也爲泰山的副董事長，但因法人代表的改派，詹逸宏的副董事長職務也因此解任。

泰山與龍邦的經營權之爭進入司法訴訟階段，泰山公司在此時引進法律背景人士進入董事會，動作也格外引起注目，不過，泰山在重大訊息也強調，伸揚投資有限公司改派具法律背景的專業人士擔任董事，主要呼應證交所要求強化公司法遵制度，以提昇公司經營與治理。

泰山己在 1 月 11 日收到智慧財產及商業法院通知，起訴狀聲明主要是龍邦集團控告泰山董事會在 2022 年 12 月 2 日決議處分全家 (5903-TW) 股權無效。

泰山在 2022 年 12 月 2 日董事會討論後決議處分全家股權，隨即在 12 月 5 日早盤完成出售約 19% 股權，交易總金額約 80 億元，但大股東龍邦集團隨後對此決議提出異議，並正式提出訴訟。