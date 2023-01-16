〈陸港盤後〉央行超額續作MLF 滬指站上年線 收復3,200點大關

中國 A 股市場周一（16 日）收盤大漲，三大指數的漲幅均超過 1%，且滬指睽違一年重新站上年線，收復 3,200 點大關，利多是中國央行超額續作人民幣（下同）7,790 億中期借貸便利（MLF），且本季前後仍可能降準、降息。

滬指周一收盤勁漲 1.01% 報 3,227.59 點，深成指驟漲 1.58% 報 11,785.77 點，創業板指勁揚 1.86% 報 2,539.52 點；兩市成交額合計人民幣 9,171 億元，「北向資金」淨買入 158.43 億元，連續第九個交易日淨買入。

券商類股領漲，半導體、軟體、醫藥、紡織服裝、農業、釀酒等族群走高，航空、石油、建材、有色、化工、電力等類股齊揚。

香港恒生指數收盤漲 0.04%，恒生科技指數跌 1.06%。

中國央行周一宣布，展開 7,790 億元 MLF 操作和 1,560 億元公開市場逆回購操作，以維護銀行體系流動性合理充裕，滿足金融機構需求。

央行表示，7,790 億元 1 年期 MLF 中標利率為 2.75%，與上期持平；繼 8 月「降息」10 個基點以來，MLF 利率已經連續第五個月保持不變。另外，820 億元 7 天期和 740 億 14 天期逆回購操作的中標利率，分別 2.0%、2.15%。

Wind 數據顯示，周一 20 億元逆回購到期，周二 7,000 億元 MLF 到期。

招商宏觀認為，1 月未必是央行「降息」最佳時機。央行周一決定按兵不動，可避開春節、疫情等外部因素擾動，最大限度發揮政策效力。

招商宏觀並表示，本季央行的機率很高，市場無需過於悲觀。另從降息幅度來看，10 個基點或許是央行優先選擇。

光大銀行宏觀分析師周茂華也表示，預料本季前後央行仍有降準、降息的空間。周茂華說：「主要是國內有效需求不足仍是主要矛盾，外需前景趨弱，國內『穩增長』政策需要適度加力，透過降息、降準，引導金融機構合理降低實體經濟融資成本，增強金融機構擴張信貸能力，提振市場信心。」