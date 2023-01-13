盤中速報 - 麗臺(2465)急拉2.66%報42.4元，成交1,903張

麗臺(2465-TW)近5分K漲速2.66%，13日09:05報42.4元，成交1,903張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

麗臺(2465-TW)近5日股價下跌1.23%，所屬產業為電腦及週邊設備業，相關電腦及週設類指數上漲0.32%。台灣加權指數上漲3.01%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-433 張
  • 外資買賣超：-433 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-238 張
  • 融券增減：-58 張

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