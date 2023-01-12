〈廣積平鎮廠揭牌〉總產能增2.5倍 因應大規模訂單需求

廣積平鎮廠開幕揭牌。(鉅亨網記者彭昱文攝)
廣積平鎮廠開幕揭牌。(鉅亨網記者彭昱文攝)

工業電腦廠廣積 (8050-TW) 今 (12) 日舉辦桃園平鎮廠開幕揭牌典禮，公司指出，平鎮廠設計產能是新莊及三重工廠總和的 2.5 倍，將聚焦量大規模產品，後續將持續擴產，預計 3 月平鎮廠還會再導入 1 條 SMT 產線。

廣積表示，原有的新北三重及新莊廠區已運作多年，隨著近年業務、訂單規模擴大，為了配合未來營運發展需求，在 2020 年購入平鎮廠，三重及新莊未來則將定位生產少量多樣的產品。

廣積平鎮廠土地面積 3647 坪、建物面積 5561 坪，主要生產工業電腦主機板、嵌入式電腦系統、觸控電腦、數位看板播放系統、網路通訊系統以及各項 ODM 及 JDM 等規模較大的專案。

目前廣積三個廠共計 5 條 SMT 產線，3 月平鎮廠再新增 1 條上線後，將增至 6 條；DIP 組裝產線 4 條、系統組裝線 10 條、無塵室 2 間及 13 間燒機室，規劃產能滿載下，PCBA 月產能可達 8 萬片，系統組裝則可到每月 5 萬台。

廣積強調，雖然許多企業因成本考量陸續把重心移往海外，但公司仍堅持根留台灣、布局全球的營運策略，就算近二年有疫情影響，仍持續加碼投資、強化在地製造產能。

而廣積平鎮廠也已通過 ISO 9001 品質管理、ISO 14001 環境管理及 ISO 27001 資訊安全管理，除了新增產線外，今年 6 月也將導入能源及設施監控系統，在環境面溫溼度以及照明、空調、熱機設備等能源電力使用數據分析並控管，逐步落實節能減碳。

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