〈廣積平鎮廠揭牌〉二大產品線帶動 今年營收估年增3成續戰新高

廣積受惠網通及智慧零售等訂單動能強勁，今年營收年增上看3成。(鉅亨網記者彭昱文攝)
廣積受惠網通及智慧零售等訂單動能強勁，今年營收年增上看3成。(鉅亨網記者彭昱文攝)

工業電腦廠廣積 (8050-TW) 發言人許吳椿表示，今年在網通、智慧零售訂單帶動下，營運將逐季成長，全年也會優於去年。法人則估，廣積今年營收可望年增近 3 成，突破 80 億元，續創新高。

許吳椿表示，網通產品出貨動能延續、智慧零售新單也將投產，會是推升今年廣積個體業績成長的二大主要動能；工控方面，他坦言，客戶確實有延後訂單，但沒有取消，延後的部分最久半年也會出貨，表現仍穩健。

整體而言，許吳椿認為，第一季營收可望保持年增，第二季在智慧零售產品開始量產，上半年也會成長，下半年在進入旺季以及智慧零售產品出貨攀升下，全年可望呈現逐季成長，並優於去年。

除廣積個體外，許吳椿看好，轉投資子公司今年營收貢獻也可望成長，如廣錠 (6441-TW) 布局儲能效益逐步顯現，帶動業績增長、獲利改善，合併財報也會達到加分效果。

明年方面，許吳椿認為，除智慧零售將迎來出貨爆發外，智慧零售及網通新訂單也預計自明年起發酵，可望推升營收進一步向上。

廣積去年 12 月營收 6.72 億元，月減 1.2%，年增 73.3%；第四季營收 19.48 億元，創單季次高，季增 3.7%、年增 46.8%；全年營收 67.77 億元，年增 15.9%，則改寫歷年新高。

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