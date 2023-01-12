台達電平鎮儲能場通過工研院安規認證 斥上億元打造設備驗證平台

台達電 (2308-TW) 今 (12) 日宣布，桃園平鎮廠 5MW 儲能系統已率先通過第三方驗證機構工研院儲能系統安規試驗，並斥資上億元打造全台最大 16MW 儲能整合測試平台，針對業主提供更完善的服務解決方案。

台達電指出，平鎮儲能案場通過工業技術研究院執行 CNS 62933-5-2 儲能系統安規現場允收試驗，符合經濟部戶外電池儲能系統案場規定，證明台達設計規畫案場符合國際儲能安全規範。

另外，儲能整合測試平台導入儲能設備審查測項，做為設備出廠前的標準流程，充分輔助業主確認其安全性與妥善度符合審查規範條件。

台達電能源系統事業群資深處長艾祖華表示，經濟部戶外電池儲能系統案場實施自願性產品驗證相關規定，規範設備的妥善度及安全性，無疑是國內儲能產業長期發展的推手，並接軌國際市場趨勢。

台達電表示，透過該平台，未來選用台達電設備的業主可在出廠前就確認設備狀況，大舉提高在案場通過審查的機率，有助於縮短系統上線、投入電力交易平台營運的時間，避免案場狀況導致成本增加、無法驗收，甚至超過審查期限仍無法併網等風險。

經濟部標檢局去年 11 月公告《戶外電池儲能系統案場設計及驗證審查作業要點》，透過第三方法人驗證團隊提供驗證服務，以實際規範內容來降低儲能事故發生機率、減少事故造成的衝擊，進而確保戶外併網型鋰離子電池儲能系統設置之安全性。

該審查法規分為三大階段驗證，包含「設計審查」、竣工後「案場審查」，以及每二年的「定期試驗」，除了設備安全標準檢測外，也要求儲能系統須先取得電機技師及消防設備師簽證。

此次台達平鎮廠儲能系統屬於規範中的營運中案場，按規定需在今年 5 月前需完成現場試驗，而台達電超前進度，率先取得工研院驗證報告，將繼續參與電力交易平台，持續為電網穩定性貢獻一己之力。