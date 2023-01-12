做為全美最大地主 比爾蓋茲：買農田只為提高產量 不涉及宏大計畫

比爾 · 蓋茲 (Bill Gates) 最為人所知的，是他創建了微軟 (MSFT-US)，但鮮為人知的是，他還是全美最大的地主。

根據 2022 年版的土地報告，蓋茲在美國擁有大約 275,000 英畝的農田，這份報告是對美國最大土地所有者的年度調查。 根據農業部 2022 年的一份報告，2021 年美國農田面積為 8.953 億英畝。

在美國周三 (11 日) 社群網站 Reddit 的年度「問我任何問題」活動上，一位用戶問蓋茲為什麼購買這麼多農田，「是因為你的財富嗎？」

蓋茲回應稱，他擁有的農田不到美國的 1/4000，投資這些農場是為了提高它們的產量，並創造更多的就業機會，並不涉及什麼宏偉的計畫。他補充說，事實上，所有這些決定都是由一個專業的投資團隊做出的。

回答問題之餘，蓋茲也強調，他認為超級富豪他們應該繳納更多的稅。隨著時間的推移，他們應該把自己的財富捐出去。

早在 2020 年，蓋茲就已積極呼籲讓富人繳交更多的稅。與此同時，他也是「捐贈誓言」(Giving Pledge) 的創始人之一。「捐贈誓言」呼籲世界上最富有的人們，將他們的大部分財富捐贈給慈善事業，2010 年，他與當時的妻子梅琳達 · 蓋茲 (Melinda French Gates)，以及柏克夏執行長巴菲特 (Warren Buffett) 共同推出了這一承諾。

去年在這場相同的活動上，蓋茲其實也被問到農田的問題，他同樣做了類似的回答。不過他當時提到，自己的一些農場靠近城市，可能最終會有其他用途。