年終獎金存股術：積極、穩健、保守３類投資人該怎麼做?!

一、年終行情這 3 個產業較吃香

根據 104 人力銀行《2022~2023 台灣地區薪資福利調查報告》，預期企業將平均發放 1.33 個月 (較去年成長 0.6%)，顯示疫情緩和後，觀光等需求逐漸復甦。

各產業年終行情，以金融業 2.07 個月年終最高，這以是金融業 11 連霸年終最高寶座、其次是半導體的 1.78 個月與營建 1.68 個月。

二、年終獎金如何理財

年終獎金是一筆非預期的獎金，在使用這筆資金時投資人必須先考慮，(1) 各種貸款是否提前償還，提前償還可以減少本金不讓利息增加你的支出。(2) 緊急預備金是否足夠，緊急預備金一般準備 6 個月以上的生活費，在遭逢意外時這筆錢可以支付無收入的生活所需。

剩下的錢可撥三成用來準備包給長輩的紅包、犒賞自己等，七成可考慮用定期定額來將年終放大，定期定額的優勢：

1. 成本面：解決單筆投入，買在高點的問題

2. 執行面：解決無法隨時看盤的投資痛點，定期自動執行

3. 心理面：解決單筆投入，情緒容易跟著股價過度起伏的投資人

不同風險類型的投資人應選擇對應商品，例如：

1. 保守型投資人：可考慮以官營的金融股、美國長年期公債等穩定、波動低領息型的投資商品為主 (延伸推薦閱讀：金融股存股好嗎？不藏私：3 大金融股存股的選股步驟！15 檔金融股為例)

2. 穩健型投資人：可選擇民營的金融股，或集中投資大型企業 ETF，如：(0050-TW)、(006208-TW)，在追求適量的波動下放大年終。(延伸推薦閱讀：006208 一次投資台灣前 50 大公司，與 0050 ETF 的差異在哪裡。)

3. 積極型投資人：可朝向知名跨國企業、單一產業等追求更高報酬。（延伸閱讀：世界最大 SPY ETF 強在哪？SPY、VOO、IVV 怎麼選？超完整分析美國前 500 大 ETF！）

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投資人應獨立判斷 審慎評估並自負投資風險