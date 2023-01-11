盤中速報 - 穩懋(3105)急拉2.2%報185.5元，成交12,004張

穩懋(3105-TW)近5分K漲速2.2%，11日12:58報185.5元，成交12,004張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

穩懋(3105-TW)近5日股價上漲23.08%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲8.46%。櫃買指數上漲3.02%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+9,254 張
  • 外資買賣超：+7,628 張
  • 投信買賣超：+739 張
  • 自營商買賣超：+887 張
  • 融資增減：-933 張
  • 融券增減：-41 張

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  • 10%

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