盤中速報 - 富邦媒(8454)急拉2.11%報774.0元，成交814張

富邦媒(8454-TW)近5分K漲速2.11%，11日09:27報774.0元，成交814張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲11.84%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲3.75%。台灣加權指數上漲4.07%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+534 張
- 外資買賣超：+193 張
- 投信買賣超：+270 張
- 自營商買賣超：+71 張
- 融資增減：+31 張
- 融券增減：+5 張
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投組標的成分
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