盤中速報 - 富邦媒(8454)急跌-2.54%報729.0元，成交198張

富邦媒(8454-TW)近5分K跌速2.54%，09日09:03報729.0元，成交198張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲10.75%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲1.93%。台灣加權指數上漲1.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+451 張
- 外資買賣超：+17 張
- 投信買賣超：+352 張
- 自營商買賣超：+82 張
- 融資增減：+71 張
- 融券增減：+16 張
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