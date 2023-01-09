盤中速報 - 富邦媒(8454)急跌-2.54%報729.0元，成交198張

富邦媒(8454-TW)近5分K跌速2.54%，09日09:03報729.0元，成交198張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

富邦媒(8454-TW)近5日股價上漲10.75%，所屬產業為貿易百貨業，相關百貨貿易類指數上漲1.93%。台灣加權指數上漲1.67%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+451 張
  • 外資買賣超：+17 張
  • 投信買賣超：+352 張
  • 自營商買賣超：+82 張
  • 融資增減：+71 張
  • 融券增減：+16 張

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