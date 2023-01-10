盤中速報 - 榮科(4989)急拉2.44%報27.3元，成交222張

榮科(4989-TW)近5分K漲速2.44%，10日09:20報27.3元，成交222張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

榮科(4989-TW)近5日股價上漲10.87%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.23%。台灣加權指數上漲4.35%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+140 張
  • 外資買賣超：+145 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：-5 張
  • 融資增減：+152 張
  • 融券增減：+13 張

最新相關新聞

鉅亨AI投組

根據標的評分機制自動配置，使用AI優化效率前緣，創造高報酬率的投組。

try AI optimize

投資本金$10,000收益

AI優化後報酬率

+18.50%

$11,850

原投組報酬率

+12.82%

$11,282

投組標的成分

  • 40%

    晶心科

    6533

  • 20%

    晶睿

    3454

  • 20%

    泰茂

    2230

  • 10%

    鈊象

    3293

  • 10%

    摩根基金-JPM美國科技(美元)-A股(累計)

相關貼文

prev icon
next icon

相關新聞