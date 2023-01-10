盤中速報 - 榮科(4989)急拉2.44%報27.3元，成交222張

榮科(4989-TW)近5分K漲速2.44%，10日09:20報27.3元，成交222張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
榮科(4989-TW)近5日股價上漲10.87%，所屬產業為電子零組件業，相關電子零組件類指數上漲3.23%。台灣加權指數上漲4.35%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+140 張
- 外資買賣超：+145 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：-5 張
- 融資增減：+152 張
- 融券增減：+13 張
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+18.50%
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原投組報酬率
+12.82%
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投組標的成分
40%
6533
20%
3454
20%
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10%