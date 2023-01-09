盤中速報 - 創意(3443)急拉2.21%報693.0元，成交3,400張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.21%，09日09:32報693.0元，成交3,400張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲1.4%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.1%。台灣加權指數上漲1.67%，股價波動與大盤表現同步。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-2,398 張
  • 外資買賣超：-2,396 張
  • 投信買賣超：+316 張
  • 自營商買賣超：-318 張
  • 融資增減：+455 張
  • 融券增減：+112 張

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