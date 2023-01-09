盤中速報 - 創意(3443)急拉2.21%報693.0元，成交3,400張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.21%，09日09:32報693.0元，成交3,400張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲1.4%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲3.1%。台灣加權指數上漲1.67%，股價波動與大盤表現同步。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-2,398 張
- 外資買賣超：-2,396 張
- 投信買賣超：+316 張
- 自營商買賣超：-318 張
- 融資增減：+455 張
- 融券增減：+112 張
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投資本金$10,000收益
AI優化後報酬率
+16.30%
$11,630
原投組報酬率
+6.70%
$10,670
投組標的成分
40%
4961
20%
4979
20%
3128
10%
8016
10%