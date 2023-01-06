盤中速報 - 創意(3443)急拉2.14%報669.0元，成交4,240張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.14%，06日09:24報669.0元，成交4,240張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

創意(3443-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.63%。台灣加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-1,908 張
  • 外資買賣超：-1,864 張
  • 投信買賣超：-167 張
  • 自營商買賣超：+123 張
  • 融資增減：+193 張
  • 融券增減：-1 張

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