盤中速報 - 創意(3443)急拉2.14%報669.0元，成交4,240張

創意(3443-TW)近5分K漲速2.14%，06日09:24報669.0元，成交4,240張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
創意(3443-TW)近5日股價上漲0%，所屬產業為半導體業，相關半導體類指數上漲2.63%。台灣加權指數上漲1.53%，短期股價無明顯表現。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-1,908 張
- 外資買賣超：-1,864 張
- 投信買賣超：-167 張
- 自營商買賣超：+123 張
- 融資增減：+193 張
- 融券增減：-1 張
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原投組報酬率
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投組標的成分
40%
8171
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