盤中速報 - 智邦(2345)急跌-2.2%報244.0元，成交1,360張

智邦(2345-TW)近5分K跌速2.2%，09日09:07報244.0元，成交1,360張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
智邦(2345-TW)近5日股價上漲8.96%，所屬產業為通信網路業，相關通信網路類指數上漲2.04%。台灣加權指數上漲1.67%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-680 張
- 外資買賣超：-1,613 張
- 投信買賣超：+412 張
- 自營商買賣超：+521 張
- 融資增減：+250 張
- 融券增減：+16 張
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+35.86%
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原投組報酬率
+29.94%
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投組標的成分
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4961
20%
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20%
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