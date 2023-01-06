鉅祥去年營收67.81億元創新高 今年還有惠州新廠加入營運

沖壓件廠鉅祥 (2476-TW) 積極擴充車用產品業務，並跨入車用光學模組領域，今 (6) 日公布最新營收，2022 年營收 67.81 億元創新高，年增 5.62%，鉅祥中國惠州廠將在今年第四季完工並貢獻營收，除原有廣東鉅寶廠及深圳廠產能移往惠州生產外，還將新增產能，預計完工後對整體產能增加 5-10%。

鉅祥 2022 年 12 月營收 5.7 億元，月減 1.23%，年增 3.51%，爲歷年同期新高，第四季營收 17.19 億元，季減 9.45%，年增 4.17%，全年營收 67.81 億元創新高，年增 5.62%。

鉅祥 2022 年前三季營收中，車載相關產品比重提升至 18%，其中車用光學模組出貨較 2021 年同期成長，目前積極向 Tier1 汽車電子廠送樣中。

鉅祥在車用鏡頭模組產品的規格上，已從 100 萬畫素提升至 200 萬畫素以上，雖然鏡頭必須外購，但由於開模速度快，且有車載實驗室設備，因此有利發展鏡頭模組，目前積極耕耘 Tier1 廠，主要出貨 PDI 及 AM 市場，並看好產品銷售持續成長。

另外，鉅祥投資的廣東惠州新廠已動工，將在今年第四季完工並貢獻營收，除原有廣東鉅寶廠及深圳廠產能移往惠州生產外，還將新增產能，預計完工後對整體產能增加 5-10%。

為因應電鍍需求成長及降低成本，林映碩指出，鉅祥也尋找合適的新電鍍廠產能，由於租用旭軟 (3390-TW) 廠地提供電鍍產能仍不足，還在積極尋找合適標的進行擴廠，並引進準度高的電鍍技術，節省成本並增進產品市場競爭力。

鉅祥 2022 年前三季營收爲 50.62 億元，毛利率 29.22%，年減 0.51 個百分點，稅後純益達 7.13 億元，年增 37.98%，已超越 2021 年全年獲利，每股純益 3.77 元。