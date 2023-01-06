盤中速報 - 華城(1519)股價急跌至52.9元，跌幅達7.03%

華城(1519-TW)06日10:16股價下跌4元，報52.9元，跌幅7.03%，成交16,778張。
華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。
近5日股價上漲15.42%，台灣加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8,989 張
- 外資買賣超：+6,548 張
- 投信買賣超：+2,901 張
- 自營商買賣超：-460 張
- 融資增減：-355 張
- 融券增減：+1,411 張
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