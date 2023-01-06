盤中速報 - 華城(1519)股價急跌至52.9元，跌幅達7.03%

華城(1519-TW)06日10:16股價下跌4元，報52.9元，跌幅7.03%，成交16,778張。

華城(1519-TW)所屬產業為電機機械，主要業務為變壓器及配電盤。配電器材及其他。統包工程。

近5日股價上漲15.42%，台灣加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8,989 張
  • 外資買賣超：+6,548 張
  • 投信買賣超：+2,901 張
  • 自營商買賣超：-460 張
  • 融資增減：-355 張
  • 融券增減：+1,411 張

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投組標的成分

  • 40%

    天宇

    8171

  • 20%

    華城

    1519

  • 20%

    連宇

    2482

  • 10%

    立積

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