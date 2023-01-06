盤中速報 - 華城(1519)急跌-2.51%報54.3元，成交5,728張

華城(1519-TW)近5分K跌速2.51%，06日09:13報54.3元，成交5,728張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
華城(1519-TW)近5日股價上漲15.42%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲1.51%。台灣加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+8,989 張
- 外資買賣超：+6,548 張
- 投信買賣超：+2,901 張
- 自營商買賣超：-460 張
- 融資增減：-355 張
- 融券增減：+1,411 張
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AI優化後報酬率
+23.06%
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原投組報酬率
+16.40%
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投組標的成分
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8171
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