盤中速報 - 華城(1519)急跌-2.51%報54.3元，成交5,728張

華城(1519-TW)近5分K跌速2.51%，06日09:13報54.3元，成交5,728張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

華城(1519-TW)近5日股價上漲15.42%，所屬產業為電機機械，相關電機機械類指數上漲1.51%。台灣加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+8,989 張
  • 外資買賣超：+6,548 張
  • 投信買賣超：+2,901 張
  • 自營商買賣超：-460 張
  • 融資增減：-355 張
  • 融券增減：+1,411 張

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投組標的成分

  • 40%

    天宇

    8171

  • 20%

    華城

    1519

  • 20%

    連宇

    2482

  • 10%

    立積

    4968

  • 10%

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