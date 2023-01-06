盤中速報 - 南緯(1467)急跌-2.05%報11.95元，成交5,083張

南緯(1467-TW)近5分K跌速2.05%，06日09:22報11.95元，成交5,083張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
南緯(1467-TW)近5日股價上漲4.55%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.69%。台灣加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：-812 張
- 外資買賣超：-812 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：0 張
- 融資增減：-657 張
- 融券增減：-14 張
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