盤中速報 - 南緯(1467)急跌-2.05%報11.95元，成交5,083張

南緯(1467-TW)近5分K跌速2.05%，06日09:22報11.95元，成交5,083張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

南緯(1467-TW)近5日股價上漲4.55%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.69%。台灣加權指數上漲1.53%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：-812 張
  • 外資買賣超：-812 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：0 張
  • 融資增減：-657 張
  • 融券增減：-14 張

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