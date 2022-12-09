盤中速報 - 南緯(1467)急跌-2.38%報12.4元，成交3,112張

南緯(1467-TW)近5分K跌速2.38%，09日10:04報12.4元，成交3,112張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）

南緯(1467-TW)近5日股價上漲1.23%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.82%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。

近5日籌碼

  • 三大法人合計買賣超：+857 張
  • 外資買賣超：+856 張
  • 投信買賣超：0 張
  • 自營商買賣超：+1 張
  • 融資增減：-160 張
  • 融券增減：+43 張

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