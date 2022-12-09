盤中速報 - 南緯(1467)急跌-2.38%報12.4元，成交3,112張

南緯(1467-TW)近5分K跌速2.38%，09日10:04報12.4元，成交3,112張。（註：漲跌速為5分K的漲跌幅）
南緯(1467-TW)近5日股價上漲1.23%，所屬產業為紡織纖維，相關紡織纖維類指數上漲0.82%。台灣加權指數下跌3.06%，股價漲幅表現優於大盤。
近5日籌碼
- 三大法人合計買賣超：+857 張
- 外資買賣超：+856 張
- 投信買賣超：0 張
- 自營商買賣超：+1 張
- 融資增減：-160 張
- 融券增減：+43 張
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近5日籌碼
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AI優化後報酬率
+23.14%
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原投組報酬率
+14.20%
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投組標的成分
40%
3289
20%
5258
20%
4114
10%
3454
10%